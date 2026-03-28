Detienen en Malinalco a “Comandante Galindo”, líder criminal vinculado a un grupo de Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía del Edomex

Autoridades federales y estatales detuvieron a Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, identificado como líder regional de una célula criminal vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La captura se realizó en el municipio de Malinalco mediante una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía mexiquense.

Investigado por secuestro exprés y extorsión

De acuerdo con las autoridades, el detenido es investigado por su probable participación en secuestro exprés con fines de extorsión, así como por otros delitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

La orden de aprehensión deriva de hechos ocurridos en 2025, cuando la víctima fue privada de la libertad por el ahora detenido y tres personas más, quienes armados lo trasladaron a un inmueble en el Oriente del Estado de México.

Según las investigaciones, los agresores se habrían identificado como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco y exigieron a la víctima trasladar narcóticos hacia Tijuana y Baja California, bajo amenazas de muerte contra él y su familia.

Operaba en municipios del Oriente del Edoméx

Las investigaciones señalan que el “Comandante Galindo” presuntamente cambió su domicilio al municipio de Malinalco para evadir la acción de la justicia, desde donde habría ordenado diversas actividades ilícitas.

De acuerdo con el Mando Unificado Zona Oriente, el detenido sería líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta”, con presencia en municipios como:

San Martín de las Pirámides

Teotihuacán

Temascalapa

Otumba

Sus principales actividades delictivas serían el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos y privación de la libertad, además de su probable participación en trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio.

Fue ingresado a prisión

Tras su captura, el detenido fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. Las autoridades recordaron que debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

La detención forma parte de la estrategia de seguridad Mando Unificado Zona Oriente, implementada desde julio de 2025 para atender la violencia y delincuencia en 15 municipios del Estado de México mediante la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.