Alerta en Guanajuato: sujetos con lámparas intentan frenar autos en la Irapuato-León

GENERANDO AUDIO...

Sujetos intentan frenar autos con lámparas en la Irapuato-León. Foto: Getty Images.

En redes sociales se comparte un video con el que se denuncia que varios sujetos han estado utilizando lámparas para intentar frenar automóviles que circulan por la carretera Irapuato-León, en el estado de Guanajuato.

Denuncian que sujetos intentan frenar autos con lámparas en la Irapuato-León

Como les contamos, usuarios y medios locales han comenzado a compartir un video para denunciar que un grupo de sujetos usan lámparas para intentar frenar a los vehículos que pasan por la carretera Irapuato-León, en Guanajuato, por lo que piden mayor seguridad para los conductores que circulan por esta vialidad.

Sí, las personas que denuncian estos hechos indican que utilizan las luces de las lámparas durante las noches para intentar deslumbrar a los conductores, obligándolos a que se detengan para posiblemente cometer algún asalto en su contra.

¿Qué se ve en el video?

En la grabación captada por la cámara de un automóvil se puede observar que unas cinco o seis personas utilizan lámparas o linternas de mano, apuntándolas al conductor del vehículo, apagándolas y prendiéndolas en varias ocasiones.

Como estas personas se encuentran en medio y a la orilla de la vialidad, el conductor intenta esquivarlas, sin detener la marcha. Cuando al fin logra evadir a estos sujetos, acelera su automóvil y se marcha del lugar.

Por esta razón, en redes sociales, usuarios recomiendan a los automovilistas que pasan por la carretera Irapuato-León, extremar precauciones y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades de Guanajuato, como a estos sujetos con lámparas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.