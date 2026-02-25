Imputan a 18 por terrorismo en Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Imputan a 18 personas por terrorismo en Guanajuato. Foto: Sergio Ortiz.

Dieciocho de las 48 personas detenidas por incendiar tiendas de conveniencia ya fueron imputadas en cuatro municipios del estado de Guanajuato por terrorismo, delincuencia organizada, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Lo anterior fue confirmado por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y los municipios donde fueron puestos a disposición de jueces de oralidad penal son León, Guanajuato, Irapuato y Salamanca.

El domingo 22 y lunes 23 de febrero se registraron 77 quemas de tiendas de conveniencia en 24 de los 46 municipios del estado y hubo 48 detenidos tras la muerte de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La madrugada del martes 24 fue incendiado un vehículo en la comunidad de Loreto, en Acámbaro, aunque se investiga si tiene relación con los hechos del domingo; aún no está confirmado.

Las audiencias de los 48 detenidos están programadas para este miércoles, jueves y viernes.

Sobre los otros 30 detenidos restantes, algunos fueron liberados con las reservas de ley.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.