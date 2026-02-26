GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a 4 personas por terrorismo en Guanajuato. Foto: Getty Images.

Autoridades del estado de Guanajuato informaron que lograron vincular a proceso a cuatro personas por terrorismo, luego de los hechos violentos que se desataron tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

4 personas vinculadas a proceso por terrorismo en Guanajuato

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Guanajuato (SSG), la Fiscalía estatal logró obtener dos autos de vinculación a proceso en contra de cuatro personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores.

“2 autos de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores”, así lo informaron las autoridades del estado, aunque no dieron más detalles sobre los detenidos.

Detienen a 48 personas por los hechos violentos

También las autoridades guanajuatenses dieron a conocer que tras trabajos operativos, estratégicos y coordinados del Grupo de Inteligencia Operativa, lograron detener a 48 personas por los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en diferentes municipios de la entidad.

Al respecto, indicaron que la Fiscalía de Guanajuato radicó las carpetas de investigación correspondientes, integrando datos de prueba, lo que permitió avanzar su judicialización.

Foto: Getty Ilustrativa

20 personas judicializadas y 6 carpetas por terrorismo

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato dijo que hay 20 personas judicializadas y que el Ministerio Público también judicializó seis carpetas de investigación en contra de 10 personas por probable comisión de delitos como terrorismo, delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

También agregaron que mil 46 objetos e indicios asegurados se pusieron a disposición de Ministerio Público, entre los cuales se encuentran armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y otros instrumentos utilizados.

18 personas quedaron en libertad

Por último, las autoridades Guanajuato señalaron que 18 personas quedaron en libertad bajo las reservas de ley, pues no se lograron reunir, por el momento, los elementos suficientes para formular una imputación en su contra.

Aunque advirtieron que esto no impedirá que se siga con las líneas de investigación de cada caso.

