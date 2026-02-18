Guanajuato castigará el maltrato animal como un delito

GENERANDO AUDIO...

Maltrato animal ya es delito en Guanajuato. Foto: Getty Images / Ilustrativa

El gobierno de Guanajuato dio a conocer que el maltrato animal ya se considerará un delito en el estado gracias a un decreto que se llevó a cabo a la Constitución Política de la entidad.

Maltrato animal se castigará como delito en Guanajuato

Fue la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo la que dio a conocer que por fin el maltrato animal se considerará como un delito que se castigará legalmente en el estado.

“Aquí en Guanajuato no vamos a permitir el maltrato animal. Es ya un delito que se castiga con todo el peso de la ley”, declaró luego de darse a conocer esta noticia este pasado martes 17 de febrero de 2026.

¿Por qué ahora el maltrato animal se considerará un delito?

El maltrato animal se considerará un delito a partir de ahora en este estado del país porque el Congreso de Guanajuato entregó un decreto con el que la protección y el bienestar animal serán un derecho reconocido en el artículo primero de la Constitución Política local.

Foto: Getty Images / Ilustrativa

“Con este cambio en nuestra Ley máxima, el Estado y los 46 municipios, tenemos el mandato constitucional de garantizarles protección, un trato adecuado, conservación y cuidado”, agregó Libia Dennise García Muñoz Ledo, señalando también que no se trata sólo de mascotas, sino de seres que son parte de nuestra vida y que merecen ser tratadas con cariño y con dignidad. “Si de algo estoy segura, es que la paz social se construye desde la compasión y el respeto por todas y por todos, incluidos nuestros seres sintientes”, dijo.

¿Qué pasa entonces con el decreto 171?

Como les contábamos, con la entrega del decreto 171 por parte del Congreso local, Guanajuato incorporará a su Constitución el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

Pero también con esta modificación al artículo primero de la Carta Magna del estado, se establecerá la obligación de las personas para garantizar la protección, trato adecuado, conservación y cuidado de todos los animales.

