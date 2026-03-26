Asesinan a director de la Junta de Agua Potable de Irapuato

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Asesinan a diretor de la Japami. Foto: Sergio Ortiz

Un ataque armado cobró la vida de Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), la mañana de este jueves en Guanajuato.

La agresión ocurrió sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de una tienda Soriana y de la central camionera, cuando el funcionario se trasladaba en una camioneta Volkswagen de color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados se aproximaron a la unidad en movimiento y dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir del sitio.

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