Matan a policía en ataque armado en Pénjamo, Guanajuato

Ataque armado en Pénjamo, Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.

Un policía municipal fue asesinado y dos más resultaron lesionados de gravedad tras un ataque a balazos en Pénjamo, Guanajuato. La agresión ocurrió mientras los elementos realizaban recorridos de vigilancia, confirmaron autoridades municipales.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad La Sarna, en el Libramiento Norponiente La Piedad, zona colindante con el estado de Michoacán.

Tras el ataque, las vías de comunicación de la zona fueron cerradas durante aproximadamente cinco horas, lo que provocó afectaciones viales y colapso en el tráfico vehicular.

Ataque armado en Pénjamo deja un policía muerto

De acuerdo con la información oficial, los agentes fueron agredidos mientras patrullaban el municipio. Uno de los policías perdió la vida en el lugar y los otros dos fueron trasladados para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El Gobierno Municipal emitió un comunicado en el que confirmó el saldo del ataque y detalló que, por su ubicación geográfica, Pénjamo enfrenta un reto de seguridad de grandes dimensiones.

Gobierno de Pénjamo pide apoyo estatal y federal

En el posicionamiento oficial, la Administración Municipal señaló que el municipio es una de las puertas al sur de Guanajuato y tiene colindancia interestatal, lo que representa un desafío logístico y operativo.

Por ello, subrayó la importancia de mantener coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como el acompañamiento permanente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Fiscalía investiga ataque a policías

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que colabora estrechamente con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer el ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

