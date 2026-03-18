Cimbran a Guanajuato 4 feminicidios durante una semana; aún no hay justicia por ninguno de los casos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En solo una semana, cuatro feminicidios han cimbrado a Guanajuato, justo después del 8 de marzo.

Rosa, Andrea, Nayeli y Madeline son las mujeres que han sido brutalmente asesinadas, dos de ellas a manos de sus parejas afectivas.

Matan a Rosa en un hotel

Mientras más de 10 mil mujeres se encontraban el 8 de marzo en las calles de León exigiendo un alto a las violencias machistas, Rosa Arcadia Zúñiga Ovalle fue asesinada al interior de un hotel de la ciudad zapatera.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor intentó huir, pero fue detenido por personal del hotel, que pretendía asegurarse de que todo estuviera en regla. Aunque el implicado intentó justificar la muerte de Rosa por ahogamiento colocando el cuerpo en una tina, familiares de la víctima dijeron que fue estrangulada. El hombre fue detenido.

Rosa vivía en la comunidad San Agustín del Mirasol y se dedicaba al campo con sus padres. Era madre de una pequeña.

Andrea y Nayeli

El sábado 14 de marzo, Huanímaro fue escenario de un doble feminicidio contra dos jóvenes: Andrea y Nayeli. De acuerdo con los reportes preliminares, primero fueron agredidas sexualmente y después las asesinaron a golpes.

Además, el presunto responsable les pasó una camioneta encima y luego tiró los cuerpos en el libramiento Huanímaro – Pueblo Nuevo. Sin embargo, fue hasta el lunes cuando la Fiscalía de Guanajuato confirmó los hechos mediante un comunicado de prensa.

Este martes las madres de las víctimas, acompañadas de familiares y amigos, acudieron a la presidencia municipal de Huanímaro para exigir cuentas, pero sólo encontraron con un portón cerrado.

Madeline

Horas después, el domingo 15, Madeline, de 21 años, madre de una menor de 4 años, fue asesinada presuntamente por su pareja, en la colonia Nuevo Amanecer, de León. El acusado de matar a la mujer es un menor de 17 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se encontraba discutiendo al interior de una habitación. Fue en ese momento cuando el implicado optó por sacar a la pequeña.

De la discusión, el agresor pasó a la violencia física hasta que finalmente la mató a golpes y después huyó.

Hasta este momento no se ha hecho justicia por ninguno de los cuatro casos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.