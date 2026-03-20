Detienen a mujer policía acusada de filtrar información a delincuentes en Guanajuato

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Detienen mujer policía por filtrar información a delincuentes. Foto: SSP Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que detuvo a una mujer policía por estar acusada de filtrar información a delincuentes que se dedican al robo de autotransporte.

Una mujer policía es detenida en Guanajuato

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato dio a conocer que detuvo a una mujer policía por presuntamente filtrar información a delincuentes.

Al respecto, las autoridades estatales agregaron que el arresto de esta integrante activa de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se dio luego de una orden judicial ejecutada tras investigaciones de la Fiscalía General de Guanajuato, con apoyo de las dependencias de seguridad locales.

“En Guanajuato, la ley es para todas y todos. No hay espacio para la ilegalidad dentro de las instituciones”, indicaron en su comunicado de prensa.

¿De qué acusan a la mujer policía?

Las autoridades de Guanajuato señalan que gracias a indagatorias hechas, investigan a la mujer policía detenida por su presunta participación en la filtración de información a un grupo delictivo que se dedica al robo de autotransporte en la entidad.

Sin embargo, agregaron, esto se determinará hasta que las autoridades competentes lo hagan conforme al debido proceso.

“Este hecho reafirma el compromiso institucional de cero tolerancia a la ilegalidad dentro de las corporaciones, como parte de la estrategia #CONFIA para fortalecer la confianza ciudadana y la legalidad”, indicó por último la Secretaría de Seguridad de Guanajuato.

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