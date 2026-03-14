Asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato, y hieren a su hermano

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Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro. Foto: UnoTV

La noche de este viernes 13 de marzo, sujetos armados asesinaron a dos hombres e hirieron a uno más durante un ataque en un centro botanero, sobre la carretera Jerécuaro-Coroneo, en Guanajuato.

Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Eduardo “N”, esposo de la presidenta municipal María Isabel Acevedo; el ataque también cobró la vida de su hermano, Francisco “N”.

De manera preliminar se informó que el ataque ocurrió cuando varios hombres armados arribaron al centro botanero y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras realizar el ataque, los agresores huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la mecánica exacta del ataque ni el móvil del mismo. No obstante, de forma extraoficial trascendió que podría haber personas detenidas relacionadas con estos hechos, aunque dicha información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Gobernadora de Guanajuato lamentó el suceso

A través de su cuenta de X, Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato, lamentó el fallecimiento el esposo de la presidenta municipal.

Expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil.

De igual forma, la gobernadora de Guanajuato mencionó que se mantiene en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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