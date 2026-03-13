Detienen a tres sujetos presuntamente ligados a la desaparición de un padre buscador en Guanajuato

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Detienen a sujetos ligados a desaparición de padre buscador. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que detuvieron y vincularon a proceso a tres personas presuntamente ligadas a la desaparición de José Juan Arias Corona, un padre buscador que fue visto por última vez en diciembre de 2025 en el estado de Guanajuato.

Sujetos ligados a desaparición de padre buscador son detenidos

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República dio a conocer que detuvieron y vincularon a proceso a tres personas por su presunta participación en la desaparición de un padre buscar del estado de Guanajuato.

Según las autoridades federales, su arresto se dio como resultado investigaciones y acciones de búsqueda, en coordinación el Gabinete de Seguridad de México y el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.

De esta manera, ejecutaron cateos en tres domicilios diferentes en el estado de Guanajuato, logrando la detención de Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”.

Según la FGR, dentro de las cosas que les aseguraron a estos presuntos criminales, encontraron el teléfono celular del padre buscador desaparecido en Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, en diciembre de 2025.

Detenidos ligados a desaparición de padre buscador. Fotos. FGR.

También fueron detenidos por narcomenudeo y delincuencia organizada

Por otra parte, las autoridades federales informaron que a estas tres personas detenidas y presuntamente ligadas a la desaparición del padre buscador de Guanajuato, les fueron asegurados narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada.

“En esta acción también se aseguró narcótico, un arma de fuego y se localizó un teléfono celular de una víctima desaparecida en Valle de Santiago, Guanajuato, en diciembre de 2025”, se lee en el comunicado de la FGR.

Ya por último, señalaron que a estas personas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

¿Qué se sabe del padre buscador desaparecido en Guanajuato?

Fue la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato la que compartió por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la ficha de búsqueda de José Juan Arias Corona, padre buscador de esta entidad.

Se trata de un hombre que desde hace unos meses comenzó a buscar a su hijo Juan Arias, de tan solo 15 años de edad, y quien presuntamente fue desaparecido el 19 de junio de 2025 por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El padre buscador, según la ficha de las autoridades estatales, fue visto por última vez el pasado domingo 28 de diciembre, en el Rancho U de Valle de Santiago.

Padre buscador desaparecido. Foto: Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato.

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