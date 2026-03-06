Vamos por el camino correcto: Libia Dennise, segundo informe

GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Guanajuato. Foto: Gobierno de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó el Segundo Informe del Gobierno en las instalaciones de la Velaría de la ciudad de León.

Entre varios temas, destacó que el proyecto de agua para Guanajuato, “es vital para nuestro estado, porque sin agua, nada es posible”.

Libia Dennise dijo: “les doy mi palabra que NO se le va a quitar el agua a nadie, porque el agua es para todas y todos. Pero también quiero ser enfática: NO puedo ser omisa frente a un tema tan importante para el futuro de Guanajuato”.

Seguridad

La Gobernadora resaltó que se ha logrado reducir a más de la mitad el promedio diario de estos casos, demostrando que con inteligencia y coordinación, Guanajuato sí puede avanzar hacia la paz.

Dijo que gracias al Escuadrón Antiextorsión y a la línea 800 TE CUIDO, se ha evitado que millones de pesos lleguen a las manos de la delincuencia. “No vamos a descansar hasta detener a quienes les roban la tranquilidad a nuestros comerciantes, a las familias que emprenden”.

“Fortalecimos como nunca antes a la Policía Estatal de Caminos. Hoy, nuestros agentes vigilan con más personal y mejores patrullas los más de 4 mil 300 kilómetros de vías estatales y federales. Queremos que cada familia y cada transportista que recorre nuestras carreteras lo haga con la tranquilidad de que estamos ahí para cuidarlos”, agregó.

Destacó que se cuenta con la plataforma Guanajuato en Paz, el espacio donde confluye todo el trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa, con información del Estado, las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, lo cual es un ejercicio inédito en el país, ya que se le apuesta por la transparencia proactiva; “queremos que nuestros resultados estén siempre bajo el escrutinio público; que puedan consultarse, y contrastarse”.

Salud

Libia Dennise también destacó que Guanajuato cuenta con el mejor Sistema Estatal de Salud de México; “somos Líderes Nacionales, y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos”. Por otra parte, resaltó los apoyos que se otorgan a los adultos mayores a través de programas como Grandes Sonrisas y Ya Veo Bien, con la entrega de prótesis dentales y cirugías de cataratas.

Destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, y desde la subsecretaría de la Diversidad, se lanzó la Guía Guanajuato Abraza la Diversidad, para que cada servidora y servidor público se capacite, para garantizar los derechos de todas las personas.

Educación

Libia Dennise comentó que el año pasado se crearon 13 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia y con ello aumentó la cobertura. Y este año crearán otros 35 nuevos Centros.

Hoy Guanajuato ofrece más oportunidades que nunca para estudiar, con 1,149 escuelas de Educación Media Superior, y 283 de Educación Superior, entre públicas y privadas, agregó.

Acciones para apoyar a emprendedores

La Gobernadora anunció la nueva estrategia Grano del Bajío, en la que se unen Gobierno, industria y productores para proteger el precio de la tortilla y garantizar la compra y con ello el ingreso de los

hogares. Priorizarán la colocación del maíz producido en Guanajuato y los centros de acopio estratégicos fortaleciendo la logística regional.

Enfatizó que en lo que va de su Administración, en estos 17 meses se han captado más de 3 mil 705 millones de dólares a través de 48 proyectos de inversión, un 48% de la meta sexenal; estas inversiones representan más de 11 mil empleos para las familias guanajuatenses.

Gobierno aliado de las mujeres

“Dijimos que fortaleceríamos la estrategia ALIADAS para abrazarlas en cada etapa de sus vidas, y hoy hemos pasado de 20 a 27 programas con beneficios reales. Con ALIADAS, ninguna mujer en nuestro estado vuelve a estar sola; hoy están respaldadas por un gobierno que las ve y las escucha. Al día de hoy son más de 260 mil mujeres beneficiadas por Aliadas y vamos por más”, agregó.

Cero Tolerancia al acoso

“El mensaje es contundente: quien agreda a una mujer, será sancionado con toda la fuerza”, señaló la Gobernadora quien agradeció a las diputadas y diputados locales, por su respaldo a esta iniciativa; somos aliadas hoy y siempre por las mujeres de nuestro estado”, dijo.

Mejores carreteras en Guanajuato

En materia de infraestructura, dijo que las carreteras del estado son las mejores del país, se le sigue apostando al mantenimiento de los 2 mil 640 kilómetros de las carreteras que atraviesan Guanajuato.

Además, llevaron a cabo la modernización del tramo San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo, una obra que potencia el turismo de nuestra región. Asimismo, construyeron puentes, caminos, calles y obra social, añadió.

La Gobernadora hizo un llamado a las y los guanajuatenses a seguir trabajando juntos. “Aquí hay una gobernadora que seguirá dándolo todo por su gente. Aquí hay un Gobierno que no les va a soltar la mano”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.