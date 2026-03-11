Fiscalía de Guanajuato reconoce error al entregar cadáver y anuncia sanciones

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Guanajuato reconoce error al entregar cadáver. Foto: Getty Images.

La Fiscalía General de Guanajuato reconoció un error en la entrega de un cadáver, pues éste se dio en un inicio a una familia equivocada y tuvieron que pasar ocho meses para que llegara a los familiares correctos. El fiscal del estado promete sanciones para funcionarios involucrados.

Fiscal reconoce error al entregar cadáver

Durante la comparecencia del titular de la Fiscalía de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, con diputados del Congreso local, reconoció que la dependencia que dirige cometió un error al entregar el cadáver de un joven a la familia incorrecta.

Por esto mismo, aseguró que ya se lleva a cabo una investigación sobre lo que ocurrió exactamente, pero también prometió que se darán sanciones contra los funcionarios que resulten culpables de esta equivocación.

¿Por qué se cometió un error al entregar un cadáver en Guanajuato?

Como se ha comentado en redes y medios, fue hace una semana que el cadáver de Francisco Martínez Pallares, de 17 años de edad, por fin fue entregado a sus familiares luego de ocho meses, pues ya se había dado a otra familia.

Todo comenzó el 3 de julio de 2025, cuando encontraron el cuerpo desmembrado cerca de la carretera Valle de Santiago-Uriangato. Entonces el señor Guadalupe Razo fue llamado por las autoridades para identificarlo, creyendo que podría ser su hijo de 17 años de edad, quien tenía una discapacidad, y que había desaparecido 10 días antes.

El padre de familia reconoció el cuerpo como el de su hijo, sin ninguna prueba entregada por las autoridades. Pero luego de sepultar los restos, horas más tarde apareció quien realmente era su hijo.

Por todo esto, tuvo que presentarse ante las autoridades para contarles lo que había sucedido, y éstas le dijeron que no hiciera nada, pues ellas se encargarían y se pondrían en contacto con él, pero eso nunca pasó.

Por otra parte, la familia de Francisco Martínez vio las fotos del cuerpo que ya se había sido sepultado y aseguraron que efectivamente se trataba de su ser querido, pero tuvieron que insistir durante ocho meses, con ayuda de Derechos Humanos, para que por fin la Fiscalía de Guanajuato les entregara el cadáver.

“Únicamente señalar que en este caso, el padre de quien se creía la víctima en ese momento, lo reconoció y, textualmente cito, plenamente, sin temor a equivocarse, como los restos de quien en vida llevó el nombre de la persona desaparecida. Pidió que se entregaran y efectivamente se le entregaron. Al día siguiente, como una broma de humor negro, apareció la persona y desembocó en lo que ya sabemos”, relató el fiscal ante los diputados locales.

Sancionarán a funcionarios y modificarán proceso para entregar cadáveres

El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, dijo en la comparecencia con el Congreso local que no puede volver a cometerse este error y que han empezado una carpeta de investigación, con la cual espera se den sanciones contra quienes resulten responsables de este error al entregar un cadáver a la familia equivocada.

Y, por último, también dijo que ahora habrá un proceso diferente para la entrega de restos con tres pasos a seguir: reconocimiento físico, huellas dactilares y pruebas de ADN.

