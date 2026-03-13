Microsismos en Abasolo provocan desprendimiento de rocas en cerro “Brinco del Diablo”

GENERANDO AUDIO...

Microsismos causan desprendimiento de rocas en cerro. Foto: Christian Rendón

Al menos tres microsismos se registraron este jueves en una comunidad del municipio de Abasolo, Guanajuato, lo que provocó el desprendimiento de rocas en el cerro conocido como “Brinco del Diablo” y daños estructurales en algunos inmuebles.

De acuerdo con autoridades municipales, los movimientos fueron de baja intensidad, pero suficientes para generar afectaciones en cuatro edificios públicos y dos viviendas particulares.

Autoridades señalan posible enjambre sísmico

El presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, informó que los movimientos corresponden a un enjambre sísmico, es decir, una serie de microsismos que ocurren en un corto periodo.

Los primeros movimientos fueron reportados después de las 10:00 de la mañana, aunque alrededor de las 17:00 horas volvió a registrarse otro temblor, lo que generó preocupación entre habitantes de la zona.

El alcalde explicó que el municipio se encuentra atravesado por varias fallas geológicas, lo que podría explicar estos movimientos.

“Ocho fallas geológicas en el municipio nos atraviesan en la cabecera municipal. Hubo desprendimientos de esta peña de Brinco del Diablo; esas piedras cayeron a la barranca entre Lomas de Santa María y la colonia Guadalupe”, señaló.

Sin personas lesionadas tras los movimientos

A pesar de los daños materiales y el desprendimiento de rocas, no se reportaron personas lesionadas derivado de los microsismos.

El Gobierno municipal indicó que se enviaron formatos de evaluación de daño estructural a la Coordinación Estatal de Protección Civil, con el objetivo de solicitar revisiones técnicas.

Los reportes también serán analizados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Analizan causas de los microsismos

Autoridades locales señalaron que los movimientos podrían estar relacionados con el acomodo natural de la tierra, la explotación de mantos hídricos o incluso con movimientos sísmicos en la región.

Tras realizar recorridos terrestres y sobrevuelos con drones por parte de las direcciones de Seguridad Pública, Movilidad y Desarrollo Urbano, el alcalde descartó que los microsismos estén relacionados con obras civiles o detonaciones para extracción de material pétreo.

