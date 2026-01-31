Ataque armado en bar de Pénjamo deja 2 muertos y 4 heridos

GENERANDO AUDIO...

Ataque en bar deja 2 muertos y 4 heridos en Pénjamo. Foto: Cuartoscuro

Un ataque armado en el Bar Montecarlo, ubicado en la zona centro de Pénjamo, dejó dos personas fallecidas la noche de este viernes. Asimismo, se reportaron cuatro lesionados.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Mina y 5 de mayo, a pocos metros del jardín principal. Sujetos armados arribaron al establecimiento, dispararon contra quienes estaban en el lugar y huyeron de inmediato.

Al llegar al sitio, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia confirmaron el deceso de dos hombres. Según reportes preliminares, las víctimas trabajaban en el lugar como encargado y empleado.

Los oficiales acordonaron el área con cintas amarillas para que la Fiscalía General del Estado realizara los peritajes e iniciara la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del ataque ni reportan detenidos, aunque mantienen las indagatorias para localizar a los agresores. Durante esta madrugada, el personal forense trasladará los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.