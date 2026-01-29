Masacre en Salamanca: autoridades confirman 3 detenidos

GENERANDO AUDIO...

Tres detenidos por masacre en Salamanca. Getty Images/Ilustrativa

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que ya hay tres detenidos por estar presuntamente involucrados en la masacre que ocurrió en el municipio de Salamanca, el pasado domingo 25 de enero 2026.

Tres detenidos por masacre en Salamanca

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó la tarde de este miércoles 28 de enero, que ya se cuenta con al menos tres detenidos, presuntamente implicados en la masacre ocurrida en Salamanca.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia aseguró que esto fue parte de los resultados de diversos operativos.

“Estas detenciones derivan tanto de acciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado, como de operativos realizados por la propia Secretaría de Seguridad y Paz, en el marco de las labores de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos”, se lee en el boletín.

Los hechos ocurrieron en unos campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, donde 11 personas fueron asesinadas y 12 más resultaron heridas.

La Secretaria añadió que los detalles específicos sobre las personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer una vez que las personas sean vinculadas a proceso como dicta la ley y para no entorpecer las investigaciones.

Foto ilustrativa: Getty Images

Sepultan a víctimas

Por otra parte, los cuerpos de Bryan, ‘Charly’ y Alejandro, víctimas del multihomicidio en Salamanca, ya fueron sepultados por sus familiares y amigos este miércoles, en medio del dolor y la impotencia.

Familiares de Alejandro recordaron que el fallecido tenía poco de haber llegado de los Estados Unidos a Guanajuato para establecerse con su familia.

“Era una persona muy amable con todos, tenía poquito que había llegado de los Estados Unidos junto con su familia y desgraciadamente le tocó la de malas y aquí estamos viviendo hoy esto”, dijo Miguel Prieto, hermano de Alejandro.

Primero se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y después salieron caminando rumbo al panteón donde depositaron su cuerpo. El trayecto estuvo acompañado por mariachis, pancartas con la foto de Alejandro y gritos desgarradores. Su ataúd blanco fue adornado con la playera del equipo Pumas, su favorito.

El hermano recordó que un día antes de la masacre en Loma de Flores, hizo una fiesta donde estuvo bailando y cantando disfrutando con sus seres queridos: “En la mañana salió a Salamanca a ver otro partido con mi hermano, llegaron y se fueron a ver el fútbol a la Loma. Un día antes estuvo muy alegre, tuvo una fiestecita y anduvo muy alegre cantando y bailando, muy tranquilo”.

A Alejandro le apasionaba el futbol y el del domingo fue su último partido.

