Despiden a víctimas de masacre en cancha de fútbol de Salamanca

En Salamanca, Guanajuato, familiares y amigos dieron el último adiós a Bryan, “Charly” y Alejandro, las víctimas del ataque armado que ocurrió el fin de semana pasado en una cancha de fútbol de la comunidad Loma de Flores. El crimen conmocionó profundamente a la región.

En medio del dolor, las familias sepultaron los restos de los tres jóvenes. Durante los servicios funerarios, la tristeza, la impotencia y el reclamo de justicia marcaron el ambiente, mientras los asistentes recordaban a las víctimas como personas trabajadoras y apasionadas del deporte.

En el caso de Alejandro, su familia relató que el joven apenas había regresado de Estados Unidos tras vivir allá varios años. Recién se establecía de nuevo en Guanajuato junto a sus seres queridos cuando el ataque le arrebató la vida.

Hermano de Alejandro lo recordó con cariño

Miguel Prieto, hermano de Alejandro, lo describió como una persona amable y tranquila. “Era una persona muy amable con todos, tenía poquito que había llegado de los Estados Unidos junto con su familia y desgraciadamente le tocó la de malas”, expresó.

Tras una misa de cuerpo presente, el cortejo fúnebre caminó hasta el panteón. Mariachis, fotografías y expresiones de dolor acompañaron el trayecto, reflejando el profundo impacto de la masacre en la comunidad.

Miguel Prieto también recordó que un día antes del ataque, Alejandro convivió con su familia en una reunión donde estuvo cantando, bailando y disfrutando del tiempo con sus seres queridos. “Un día antes estuvo muy alegre, tuvo una fiestecita y anduvo muy tranquilo”, relató.

Alejandro amaba el fútbol; aquel partido del domingo, al que asistió con su hermano, se convirtió en el último de su vida.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para localizar a los responsables del ataque. Las autoridades revelarán los detalles sobre posibles detenidos, su grado de participación y las imputaciones una vez que un juez los vincule a proceso.

