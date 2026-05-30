Ataque armado en Salamanca deja 4 muertos, 3 heridos y un desaparecido

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4 muertos, 3 heridos y 1 desaparecido tras ataque armado en Salamanca. Foto: Uno TV

La violencia golpeó nuevamente a Salamanca, Guanajuato, luego de que un ataque armado, registrado la noche de este viernes en la zona centro, dejara un saldo de cuatro personas muertas, tres heridas y una más privada de la libertad, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Tras la alerta, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar para atender la situación.

Ataque armado en Salamanca moviliza a autoridades

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal, fuerzas estatales y corporaciones federales confirmaron la muerte de cuatro personas en la vía pública.

Además, tres personas lesionadas fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, durante la agresión una persona fue privada de la libertad por los atacantes, por lo que también se iniciaron labores de búsqueda e investigación.

Fiscalía de Guanajuato investiga los hechos

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil de la agresión.

Las autoridades mantienen el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que permitan identificar a los responsables. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni de la persona reportada como desaparecida.

Refuerzan seguridad tras violencia en Salamanca

Luego de los hechos, se desplegó un operativo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la vigilancia en la zona y localizar a los responsables.

Por su parte, el Gobierno Municipal informó que mantiene coordinación con la Fiscalía estatal para avanzar en las investigaciones y esclarecer el ataque.

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