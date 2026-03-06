Ataque armado en Yuriria deja un abatido y dos elementos de FSPE lesionados

GENERANDO AUDIO...

Dos elementos FSPE lesionados y un abatido en Yuriria tras ataque. Foto:Cuartoscuro

Un presunto delincuente abatido y dos policías estatales lesionados fue el resultado de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) en el municipio de Yuriria, informó la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Según la dependencia, el ataque ocurrió alrededor de las 19 horas de este jueves, cuando los agentes realizaban patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva. Durante la agresión armada, los policías estatales repelieron el ataque, lo que derivó en la muerte de uno de los presuntos agresores.

La autoridad estatal indicó que dos elementos de las FSPE resultaron lesionados, aunque ambos reciben atención médica y se reportan fuera de peligro.

Aseguran vehículos tras el enfrentamiento

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron vehículos y diversos objetos relacionados con actividades delictivas. Por ello, serán puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que actualmente se realizan operativos coordinados en la zona con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Este ataque se suma a los recientes, suscitados en Silao y en Pénjamo, por lo que se busca reforzar la seguridad.

