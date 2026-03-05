Video: captan balacera entre policías y presuntos criminales en Silao, Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Un enfrentamiento armado entre policías y presuntos criminales fue captado en video por un ciudadano el pasado 4 de marzo en el municipio de Silao, Guanajuato, hecho que dejó dos agentes de seguridad lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de disparos ocurrió cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaban un operativo en la zona, momento en el que presuntos delincuentes abrieron fuego contra los oficiales.

Durante el ataque se registró una intensa balacera, lo que generó momentos de pánico entre personas que se encontraban cerca del lugar.

Pasajero de camión captó el momento del enfrentamiento

Un usuario que viajaba a bordo de un camión de pasajeros logró captar en video el momento del enfrentamiento mientras intentaba resguardarse del fuego cruzado.

En las imágenes difundidas en redes sociales se pueden escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, así como observar el momento en que el testigo permanece dentro del vehículo para protegerse mientras ocurre la balacera.

El video también muestra la tensión que se vivió durante varios minutos, mientras continuaban los disparos entre los presuntos agresores y los agentes de seguridad.

Dos policías resultaron heridos; se reportan estables

Tras el enfrentamiento, dos elementos de seguridad resultaron lesionados por impactos de bala, aunque posteriormente se informó que su estado de salud es estable.

En un comunicado, la autoridad confirmó que ambos agentes reciben atención médica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Derivado de este ataque, dos de nuestros compañeros resultaron lesionados y actualmente se encuentran bajo atención médica. En la zona, peritos forenses recaban indicios balísticos mientras se mantiene un intenso despliegue ministerial para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Conforme la investigación lo permita se darán a conocer mayores detalles”, señaló la autoridad.

Autoridades mantienen operativo en la zona

Tras los hechos, peritos forenses realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el sitio del enfrentamiento, mientras que corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

