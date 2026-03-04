¿Aún no recibes tu Tarjeta Rosa? Revisa requisitos, montos, fechas y cómo obtenerla

GENERANDO AUDIO...

Obtén hasta 3 mil pesos con tu Tarjeta Rosa. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

El registro para el programa Tarjeta Rosa inició el pasado 3 de febrero y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026. Este apoyo está dirigido a madres de entre 25 y 45 años, quienes podrán recibir hasta 3 mil pesos como parte del beneficio económico otorgado por el Gobierno de Guanajuato.

Si aún no has completado tu inscripción, todavía cuentas con tiempo para realizar el trámite. El proceso es gratuito y se lleva a cabo de manera digital.

¿Qué documentación necesitas para registrarte?

Para completar el registro en la aplicación oficial, deberás contar con la siguiente documentación e información:

INE vigente

Acta de nacimiento de tu hijo o hija

Comprobante de domicilio

Correo electrónico activo

Número de teléfono celular activo

Es importante que los documentos estén actualizados y legibles al momento de capturarlos en la plataforma.

¿Dónde se realiza el registro?

El registro se realiza de forma independiente y digital, a través de la aplicación oficial de Tarjeta Rosa, disponible para teléfonos celulares.

Autoridades recomiendan no proporcionar datos personales a terceros y evitar gestores que ofrezcan realizar el trámite a cambio de dinero, ya que el procedimiento es totalmente gratuito y puede hacerse desde casa.

Calendario Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno de Guanajuato

Entrega y depósitos: así será el calendario 2026

Una vez que concluya el periodo de registro, comenzará la fase de entrega de tarjetas y posterior dispersión del recurso económico. De acuerdo con el calendario oficial 2026, el proceso se desarrollará de la siguiente manera:

Mes Actividad Enero Uso del saldo disponible en Tarjeta Rosa vigente Febrero – marzo Registro al programa a través de la App Tarjeta Rosa Abril – mayo Entrega de la Tarjeta Rosa con actualización de datos bancarios Junio Primera dispersión por un monto de 3 mil pesos Julio Registro extraordinario al programa Agosto Entrega extraordinaria de Tarjeta Rosa Noviembre Segunda dispersión por un monto de 3 mil pesos

De esta forma, las beneficiarias recibirán el primer depósito en junio de 2026, siempre que hayan concluido correctamente su registro y validación de datos.

El programa contempla una segunda dispersión en noviembre, conforme a los lineamientos establecidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.