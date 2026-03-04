¿Aún no recibes tu Tarjeta Rosa? Revisa requisitos, montos, fechas y cómo obtenerla

Regístrate y obtén hasta 3 mil pesos con tu Tarjeta Rosa. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages
El registro para el programa Tarjeta Rosa inició el pasado 3 de febrero y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026. Este apoyo está dirigido a madres de entre 25 y 45 años, quienes podrán recibir hasta 3 mil pesos como parte del beneficio económico otorgado por el Gobierno de Guanajuato.

Si aún no has completado tu inscripción, todavía cuentas con tiempo para realizar el trámite. El proceso es gratuito y se lleva a cabo de manera digital.

¿Qué documentación necesitas para registrarte?

Para completar el registro en la aplicación oficial, deberás contar con la siguiente documentación e información:

  • INE vigente
  • Acta de nacimiento de tu hijo o hija
  • Comprobante de domicilio
  • Correo electrónico activo
  • Número de teléfono celular activo

Es importante que los documentos estén actualizados y legibles al momento de capturarlos en la plataforma.

¿Dónde se realiza el registro?

El registro se realiza de forma independiente y digital, a través de la aplicación oficial de Tarjeta Rosa, disponible para teléfonos celulares.

Autoridades recomiendan no proporcionar datos personales a terceros y evitar gestores que ofrezcan realizar el trámite a cambio de dinero, ya que el procedimiento es totalmente gratuito y puede hacerse desde casa.

Calendario Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno de Guanajuato
Entrega y depósitos: así será el calendario 2026

Una vez que concluya el periodo de registro, comenzará la fase de entrega de tarjetas y posterior dispersión del recurso económico. De acuerdo con el calendario oficial 2026, el proceso se desarrollará de la siguiente manera:

MesActividad
EneroUso del saldo disponible en Tarjeta Rosa vigente
Febrero – marzoRegistro al programa a través de la App Tarjeta Rosa
Abril – mayoEntrega de la Tarjeta Rosa con actualización de datos bancarios
JunioPrimera dispersión por un monto de 3 mil pesos
JulioRegistro extraordinario al programa
AgostoEntrega extraordinaria de Tarjeta Rosa
NoviembreSegunda dispersión por un monto de 3 mil pesos

De esta forma, las beneficiarias recibirán el primer depósito en junio de 2026, siempre que hayan concluido correctamente su registro y validación de datos.

El programa contempla una segunda dispersión en noviembre, conforme a los lineamientos establecidos.

Etiquetas: