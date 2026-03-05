Segundo Informe de Libia Dennise en Guanajuato: síguelo en vivo aquí a las 5 pm

GENERANDO AUDIO...

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del estado, donde expone los principales resultados, avances y retos de su administración.

Durante el mensaje, se dan a conocer las acciones y programas implementados en Guanajuato en distintos temas clave para la entidad.

Sigue en vivo el Segundo Informe de Gobierno de Libia Dennise

Entre los temas que se abordarán en el Segundo Informe de Gobierno destacan:

Seguridad y estrategia contra la violencia

Desarrollo económico y atracción de inversiones

Infraestructura y movilidad

Programas sociales y apoyo a las familias

Educación, salud y desarrollo regional

El informe se presenta ante el Congreso del estado y autoridades de los distintos niveles de gobierno, como parte del ejercicio de rendición de cuentas de la administración estatal.

