Ataque en centro recreativo de Salamanca deja 11 personas muertas y 12 lesionadas

Foto: Especial

Una masacre se registró la tarde de este domingo en el campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, luego de que un comando armado irrumpiera y abriera fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El saldo oficial confirmado por el gobierno local es de 11 personas fallecidas y 12 lesionadas.

¿Qué pasó en Salamanca?

De acuerdo con los reportes, ocurrió al término de un partido, cuando los asistentes convivían en el campo deportivo ubicado en la zona rural del municipio, y sujetos armados que viajaban en al menos tres camionetas ingresaron al sitio y dispararon con armas largas contra la multitud, para posteriormente huir del lugar.

En un primer momento, autoridades informaron de manera preliminar sobre 10 personas sin vida y 13 lesionados. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que una de las personas heridas falleció mientras recibía atención médica, elevando la cifra definitiva a 11 víctimas mortales y 12 personas lesionadas.

Debido a la cercanía, la mayoría de los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Irapuato para su atención médica. Se reportó el ingreso de seis personas al Hospital General de Irapuato, una más a la clínica Vasco de Quiroga y tres al Hospital del IMSS de la avenida Reforma.

El Gobierno Municipal de Salamanca condenó enérgicamente los hechos y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la paz de la comunidad.

Asimismo, informó que elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron un operativo para la localización de los responsables. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato mantiene las investigaciones en curso para el esclarecimiento de los hechos.

