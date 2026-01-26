Seis víctimas de la masacre en Salamanca siguen recibiendo atención médica

GENERANDO AUDIO...

Entre las víctimas estaba el baterista de una agrupación musical. Foto:Sergio Ortiz

Tras la masacre en un campo de futbol en Salamanca, que dejó un saldo de 11 muertos, seis personas que resultaron heridas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica, mientras que las autoridades del estado continúan con las investigaciones para tratar de dar con los responsables del ataque.

Menor de edad que resultó herido en el ataque en Salamanca es dado de alta

Sabemos que un menor de edad de 11 años fue dado de alta hoy por la mañana de un hospital de la localidad. Entre las víctimas se han logrado identificar a Carlos Moreno, más conocido como “Charly”, baterista del grupo musical “Reencuentro Norteño“, y otro joven de nombre Brayan Gutiérrez.

Otra de las víctimas fue Alejandro Prieto, originario de San José de Mendoza, y quién hace varios años se desempeñó como elemento de tránsito municipal, posteriormente renunció y emigraba a trabajar a los Estados Unidos, cada fin de año venía a visitar a sus familiares, por lo que antes de regresar a la Unión Americana, convivía en el campo deportivo.

De igual manera trascendió que, al menos, cinco de las víctimas serían trabajadores de una empresa de seguridad privada que resguardaba el lugar, esto porque vestían uniforme de pantalón caqui, playera negra y botas tácticas; sin embargo, hasta el momento no se tiene mayor información sobre el nombre de esta empresa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.