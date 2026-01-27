Investigan masacre en Salamanca: qué han confirmado las autoridades

GENERANDO AUDIO...

Autoridades investigan ataque en Salamanca. Foto: AFP

Un ataque armado registrado la noche del domingo 25 de enero en un campo de futbol dejó 11 personas muertas y al menos 12 heridas en el municipio de Salamanca, Guanajuato, confirmaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió al término de un partido, cuando los asistentes convivían en el campo deportivo ubicado en una zona rural del municipio. En ese momento, sujetos armados que viajaban en al menos tres camionetas ingresaron al lugar y dispararon con armas largas contra la multitud, para después huir.

Trasladan a heridos a hospitales de Irapuato

Por la cercanía del lugar del ataque, la mayoría de los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Irapuato para recibir atención médica. Se reportó el ingreso de seis personas al Hospital General de Irapuato, una más a la clínica Vasco de Quiroga y tres al Hospital del IMSS de la avenida Reforma.

Las autoridades informaron que seis de los lesionados continúan hospitalizados, entre ellos una mujer y un menor de edad.

Condenan hechos y despliegan operativo de seguridad

El Gobierno Municipal de Salamanca condenó enérgicamente los hechos y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la paz de la comunidad.

Asimismo, informó que elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron un operativo para la localización de los responsables.

Identifican a las víctimas de masacre en Salamanca

Entre las víctimas mortales se ha logrado identificar a Alejandro Moreno, conocido como “Charly”, baterista del grupo musical “Reencuentro Norteño”, así como a otro joven identificado como Brayan Gutiérrez.

También se confirmó la muerte de Alejandro Prieto, originario de San José de Mendoza, quien años atrás se desempeñó como elemento de tránsito municipal. Posteriormente, renunció y emigró a trabajar a Estados Unidos; cada fin de año regresaba a visitar a su familia, por lo que, antes de volver a la Unión Americana, convivía en el campo deportivo.

Posible vínculo de víctimas con empresa de seguridad

De manera preliminar, trascendió que al menos cinco de las personas fallecidas serían trabajadores de una empresa de seguridad privada que resguardaba el lugar. Esto debido a que vestían pantalón caqui, playera negra y botas tácticas; sin embargo, hasta el momento no se ha informado el nombre de la empresa.

Fiscalía investiga y analizan posibles vínculos criminales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó el inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

De acuerdo con reportes, en el ataque armado estarían involucrados integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima como presuntos agresores, mientras que algunos medios señalan que la empresa de seguridad a la que pertenecerían algunos de los abatidos podría estar vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

