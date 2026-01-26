Masacre en Salamanca: identifican a integrante del grupo “Reencuentro Norteño” entre las víctimas

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado en Salamanca dejó 11 muertos. Foto: AFP

Un ataque armado ocurrido la tarde del domingo en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 heridas, confirmaron autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 17:00 horas, luego de que varias personas convivían tras un encuentro deportivo en los campos de futbol de la zona norte del municipio. Sujetos armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Confirman número de víctimas tras ataque armado

El Gobierno municipal informó que 10 personas murieron en el lugar, mientras que una más falleció cuando recibía atención médica en un hospital. Entre los 12 lesionados se reporta una mujer y un menor de edad, aunque no se detalló su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer de manera oficial la identidad de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Identifican a “Charly”, músico de Reencuentro Norteño

A través de publicaciones en redes sociales, entre ellas la página Pura Banda Guanajuato, se informó que una de las personas fallecidas sería Carlos Moreno, conocido como “Charly”, integrante del grupo musical Reencuentro Norteño.

“Que en paz descanse. Nuestras más sinceras condolencias para toda la familia, amigos y compañeros de Reencuentro Norteño”. Pura Banda Guanajuato en Facebook

Las muestras de condolencias hacia la agrupación comenzaron a circular durante la noche del domingo; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía ni por autoridades municipales.

Zona acordonada y operativo en marcha

Tras la agresión, corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo en la zona y acordonaron el área para el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

El hecho generó conmoción entre habitantes de la comunidad, mientras continúan las diligencias ministeriales para esclarecer lo ocurrido en este ataque múltiple.

