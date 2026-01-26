Encuentran en Guanajuato a las 3 adolescentes desaparecidas en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Localizaron a 3 adolescentes de Querétaro. Foto: Fiscalía de Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que localizaron con vida y en buen estado de salud a tres adolescentes que desaparecieron en Querétaro. Días antes ya se había encontrado a una menor más en la misma entidad.

Tres adolescentes desaparecidas en Querétaro son localizadas en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que gracias a la coordinación interestatal y al trabajo de inteligencia, lograron localizar con vida y resguardar a las tres adolescentes restantes que tenían reporte de desaparición en el estado de Querétaro.

De acuerdo con las autoridades guanajuatenses, las tres jóvenes, identificadas como Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa, fueron encontradas en municipios del noreste del estado, llevando a cabo operativos y trabajo en campo, “actuando siempre bajo el interés superior de la niñez y con perspectiva de género”, indicaron en un comunicado que compartieron en sus redes sociales oficiales.

Además, la Fiscalía de Guanajuato aseguró que las adolescentes ya recibieron atención médica, acompañamiento psicológico y protección integral, para garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos humanos.

“Estas acciones reflejan el compromiso de Guanajuato con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de la colaboración entre instituciones para brindar respuestas rápidas y humanas ante situaciones que preocupan a la sociedad”, se lee en su publicación.

Ya habían encontrado a una adolescente más días antes. Foto: FGE Guanajuato.

Ya habían localizado antes a otra adolescente

Hace unos días, también las autoridades de Guanajuato ya habían ubicado a otra de las adolescentes identificada como Airam Joseline Lara Montes, quien se separó del grupo, pero que ya estaba bajo valoraciones médicas y psicológicas de las autoridades de este estado.

Las cuatro adolescentes formaban parte de la Casa de Jesús A.C., ubicada en el centro de la ciudad de Querétaro, una organización sin fines de lucro que, según su descripción, “ayuda a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en riesgo y desventaja por pobreza, falta de oportunidades, violencia, desintegración familiar, adicciones o abusos”.

Sin embargo, una cuenta en Facebook, con el nombre de una de las jóvenes, denunció maltratos por parte de ésta, asegurando que por esa razón habían escapado; información que hasta el momento, ni las autoridades de Guanajuato, ni las de Querétaro, han confirmado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.