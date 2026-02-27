Si eres estudiante, regístrate para recibir un apoyo de 2 mil 400 pesos

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno municipal de León, Guanajuato, anunció la convocatoria de la Beca de Transporte León 2026, dirigida a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad que utilizan transporte público para acudir a clases. El registro estará disponible del 23 de febrero al 12 de marzo de 2026, informó la Dirección General de Educación.

El apoyo busca evitar la deserción escolar al reducir el gasto familiar en movilidad, uno de los principales costos para estudiantes que se trasladan diariamente dentro del municipio.

Beca Transporte León 2026: requisitos y quiénes pueden solicitarla

La convocatoria está dirigida a estudiantes que:

Sean residentes del municipio de León y de nacionalidad mexicana.

Estén inscritos en escuelas con validez oficial dentro del municipio.

dentro del municipio. No tengan materias reprobadas en el ciclo anterior.

No tengan parentesco directo con servidores públicos municipales.

El trámite deberá realizarse en línea mediante la plataforma Mi Carpeta Ciudadana, donde se cargará la documentación digitalizada.

Entre los documentos básicos solicitados están:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial del estudiante o tutor.

Comprobante de domicilio reciente.

Constancia o boleta escolar (según nivel educativo).

Monto y fechas clave del apoyo económico

La Beca Transporte León 2026 consiste en un apoyo total de:

2,400 pesos , entregados en dos pagos de 1,200 pesos .

, entregados en . El recurso deberá utilizarse exclusivamente para traslados casa-escuela.

Las etapas del proceso son:

Registro: del 23 de febrero al 12 de marzo de 2026.

del 23 de febrero al 12 de marzo de 2026. Publicación de preseleccionados: 19 de marzo.

19 de marzo. Cotejo de documentos: a partir del 23 de marzo.

Durante esta última fase, los solicitantes deberán acudir con folio, documentos impresos firmados y originales para verificación.

Cómo se asignará la beca y qué puede cancelarla

La autoridad municipal explicó que el apoyo se otorgará considerando:

Uso frecuente del transporte público.

Condición social o económica del estudiante.

Disponibilidad presupuestal del programa 2026.

El beneficio podrá cancelarse por información falsa, incumplimiento de etapas o no recoger el apoyo en las fechas establecidas. Además, los beneficiarios deberán participar en actividades de corresponsabilidad social del programa “Acción por León”.

Las notificaciones oficiales se enviarán únicamente al correo electrónico registrado durante la solicitud.

El municipio recordó que todos los trámites son gratuitos y que el programa es público, sin relación con partidos políticos.

