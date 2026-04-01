Fiscalía de Guanajuato tiene abiertas dos líneas de investigación por asesinato de director de JAPAMI

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Investigan dos líneas por homicidio en Guanajuato. Foto: Christian Rendón

El homicidio de Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (JAPAMI), continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Guanajuato, la cual confirmó que existen dos líneas de investigación activas para esclarecer el crimen.

Fiscalía confirma avances, pero mantiene reserva

El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que una de las líneas de investigación está relacionada con la función pública que desempeñaba la víctima; sin embargo, evitó dar mayores detalles para no entorpecer el proceso.

“Tenemos dos líneas de investigación, pero no puedo revelarlas por razones naturales… estamos a momentos de dar resultados”, señaló el funcionario.

Asimismo, descartó que el director de JAPAMI hubiera recibido amenazas previas en su entorno cercano, lo que complica la definición de un móvil claro hasta el momento.

Investigación compleja y en curso

Las autoridades señalaron que el caso presenta un alto nivel de complejidad, por lo que continúan recabando evidencia adicional. Entre los elementos analizados se encuentra el material videográfico del sistema C4, entregado por el municipio de Irapuato.

No obstante, el fiscal subrayó que dicho material no es suficiente por sí solo, por lo que se llevan a cabo otras diligencias y líneas de trabajo para fortalecer la investigación.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el asesinato.

Así ocurrió el ataque

El homicidio se registró el pasado jueves por la mañana, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a Castañeda Tejeda mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Díaz Ordaz, en las inmediaciones de la central camionera de Irapuato, donde el funcionario fue asesinado a balazos.

Tras el crimen, elementos de seguridad y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Sin detenidos hasta el momento

Pese a que la Fiscalía reporta avances en la investigación, hasta ahora no se ha logrado la detención de presuntos responsables.

El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades estatales aseguran que trabajan en la integración de pruebas para esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

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