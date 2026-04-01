Banca Afirme defenderá a delegados detenidos por caso Next Energy

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Caso Next Energy dejó delegados de Banca Afirme detenidos. Foto: Cuartoscuro

Banca Afirme anunció que impulsará la defensa legal de tres delegados fiduciarios detenidos en Aguascalientes, relacionados con el caso Next Energy del Centro, al sostener que actuaron conforme a sus funciones y sin responsabilidad directa en el proyecto.

La institución financiera afirmó que su papel se limitó a la administración de un fideicomiso, por lo que rechazó cualquier vínculo con el presunto fraude ligado a recursos públicos que serían usados en un proyecto de energía solar que no se concretó.

Banca Afirme anuncia defensa legal de delegados detenidos

En un posicionamiento público, Banca Afirme expresó su respaldo a los tres funcionarios y adelantó que emprenderá acciones para su defensa, al considerar que su actuación se apegó a la normatividad vigente.

Asimismo, pidió que el caso se desarrolle con estricto apego a la legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Afirme sostiene que sólo actuó como fiduciaria en el caso

La institución explicó que el fideicomiso, constituido en 2019 entre el municipio de Aguascalientes y Next Energy del Centro, tenía como único objetivo administrar y ejecutar pagos conforme a instrucciones.

En ese sentido, subrayó que el fiduciario no participa en la negociación, ejecución ni viabilidad de los proyectos, por lo que las controversias derivadas no corresponden a su ámbito de responsabilidad.

Caso Next Energy en Aguascalientes involucra recursos públicos

El caso está relacionado con un proyecto energético que involucró recursos públicos y que finalmente no se concretó, lo que derivó en investigaciones y detenciones por presunto fraude.

Banca Afirme insistió en que la operación del fideicomiso se realizó conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal.

Banca Afirme respalda a delegados y confía en revisión del caso

La institución manifestó su confianza en la trayectoria de Zulema Berenice Cortez Silva, Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo, y señaló que espera que las autoridades revisen el caso con objetividad.

Finalmente, reiteró su compromiso con la legalidad y con la defensa de sus colaboradores, así como con el respeto pleno a sus derechos fundamentales.

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