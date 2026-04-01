Temporada alta: cómo enfrentar aeropuertos llenos y salir a tiempo

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Ojo con estos errores en tu viaje por avión. Foto: Cuartoscuro

Viajar en temporada alta puede convertirse en una carrera contrarreloj: tráfico rumbo a la terminal, filas interminables en documentación, filtros de seguridad saturados y salas de abordar repletas en el aeropuerto. En periodos como Semana Santa, verano o fin de año, la clave para no perder el vuelo está en la anticipación y en evitar errores que, aunque parecen pequeños, pueden arruinar el viaje desde el inicio.

Por ello, aeropuertos y aerolíneas recomiendan tomar previsiones desde antes de salir de casa: hacer check-in, revisar el equipaje, confirmar documentos, checar si no hay algún imprevisto como manifestación u obras y llegar con tiempo extra para librar cualquier contratiempo.

Los 5 errores que pueden hacerte perder el vuelo

En temporadas de alta demanda, estos son los tropiezos más comunes entre pasajeros que van a los aeropuertos:

1. Salir tarde de casa

El primer error no ocurre dentro del aeropuerto, sino antes de llegar. El tráfico, bloqueos, filas en accesos y estacionamientos llenos suelen retrasar más de lo previsto.

Lo ideal es salir con margen suficiente y considerar al menos 30 o 60 minutos extra.

2. No hacer check-in antes

Llegar sin pase de abordar obliga a pasar por mostradores saturados, donde las filas suelen ser mucho más largas en vacaciones.

Hacer check-in en línea desde la app de la aerolínea ahorra tiempo y además permite recibir avisos sobre cambios de puerta o retrasos.

3. Llevar mal el equipaje

Uno de los retrasos más comunes ocurre por maletas que exceden peso o tamaño.

Antes de salir revisa:

peso permitido

dimensiones del equipaje de mano

líquidos menores a 100 ml

electrónicos y baterías

objetos prohibidos

Evitar este error te ahorra tiempo, cobros extra y revisiones adicionales.

4. No tener documentos a la mano

Buscar la identificación, el pase de abordar o el pasaporte en plena fila hace más lento el avance y puede generar estrés innecesario.

Lo mejor es llevar listos:

INE o pasaporte

visa, si aplica

pase de abordar

QR en celular con batería

documentos migratorios

5. Confiarte en la sala de espera

Muchos pasajeros pasan filtros y creen que ya “la libraron”, pero perder la noción del tiempo en restaurantes, tiendas o salas VIP puede costar el viaje.

Reglas de oro del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomienda checar bien los horarios para documentar:

En el caso de vuelos nacionales debes estar 2 horas antes de la salida del vuelo

En el caso de vuelos internacionales debes estar 3 horas antes de la salida del vuelo

En salas de última espera lo recomendable es presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo

No debes olvidar que el peso total de equipaje por persona es definido por cada aerolínea

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