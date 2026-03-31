EE. UU. saldrá de Irán en 2 o 3 semanas, dice Trump, pero lanza nueva amenaza

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Donald Trump lanza nueva amenaza. Foto: AFP

Donald Trump aseguró que Estados Unidos cesará sus operaciones en Irán “muy pronto”, en dos o tres semanas, en medio de la guerra en Medio Oriente que inicio hace varios días.

De acuerdo con el presidente estadounidense, la retirada ayudará a reducir los costos de combustible que se han elevado desde el inicio de la guerra.

“Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo… dos, quizá tres semanas”, afirmó Donald Trump.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que, si no se logra un acuerdo, continuarán acciones militares y amagó con ataques a puentes “muy buenos” que, dijo, tener en mente.

“Queremos eliminar absolutamente todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes de eso, porque vamos a atacar puentes, y ya hemos atacado algunos; atacaremos algunos puentes, tengo un par de puentes muy buenos en mente”, amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque habló de la posibilidad de un acuerdo, sostuvo que no es indispensable para continuar con su estrategia.

“Pero si ellos se sientan a la mesa, será bueno. Aunque no importa si vienen o no”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La crisis en Medio Oriente

El presidente estadounidense, que con sus ataques conjuntos con Israel abrió la crisis bélica más seria en Oriente Medio en décadas, ha oscilado entre las amenazas y la buena disposición a negociar con el régimen de Teherán.

En el camino, Trump ha presentado un plan de 15 puntos a los nuevos líderes en Teherán, entre los que se incluye el cese total de cualquier proyecto para lograr armas nucleares, el desmantelamiento de buena parte de sus capacidades balísticas y el fin del patrocinio de grupos armados que desestabilizan la región.

Por su parte, Irán ha dicho que está estudiando el plan presentado por el republicano.

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