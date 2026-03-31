China endurece reglas para videos cortos: ahora deberán etiquetar contenido con IA o escenas falsas

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Autoridades chinas buscan regular contenido digital. Foto: Xinhua

China dio un paso más en el control del contenido digital: las autoridades endurecieron las normas para el etiquetado de videos cortos, obligando a plataformas y usuarios a identificar contenido generado con inteligencia artificial, escenas actuadas o material ficticio. La medida busca frenar la desinformación y dar mayor transparencia a lo que millones consumen a diario.

Desde Beijing, la Oficina de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio informó que se intensificaron las acciones para corregir inconsistencias en los estándares de etiquetado de contenido, especialmente en videos escenificados o manipulados.

Más de 37 mil videos eliminados por incumplir normas

Como parte de estas acciones, seis de las principales plataformas de videos cortos en China:

Eliminaron más de 37 mil videos con contenido irregular

con contenido irregular Sancionaron a más de 3 mil 400 cuentas

Añadieron etiquetas a más de 600 mil videos

Estas medidas forman parte de un esfuerzo por regular el contenido engañoso o no identificado, especialmente aquel generado con IA.

Etiquetado obligatorio para todo contenido en plataformas

Las autoridades instruyeron que el etiquetado sea obligatorio al momento de publicar. Esto implica que:

Los usuarios deberán especificar si su contenido es real, actuado o generado por IA

Las plataformas deberán estandarizar categorías de etiquetas de contenido

También se revisará contenido ya publicado para agregar etiquetas faltantes

El objetivo es que ningún video quede sin clasificación clara para el público.

Habrá sanciones y exhibición pública a quienes incumplan

De cara a su implementación nacional, China advirtió que reforzará la supervisión sobre plataformas digitales. Aquellas cuentas o empresas que no cumplan con el etiquetado de videos cortos podrían enfrentar sanciones e incluso ser expuestas públicamente.

La medida refleja el creciente interés del país por regular el ecosistema digital ante el auge de la inteligencia artificial y los contenidos manipulados.