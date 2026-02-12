Camión torton impacta contra tráiler y lo parte en dos: video

GENERANDO AUDIO...

Aparatoso choque vial en Guanajuato. Foto: Archivo

Un fuerte accidente vial se registró la mañana del martes en el municipio de Irapuato, Guanajuato, luego de un choque entre un tráiler y un camión tipo tolva, que dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular, sin que se reportaran personas lesionadas.

Accidente ocurrió durante tráfico normal

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando el tráiler realizó una maniobra para cambiar de dirección en una vialidad con flujo vehicular regular. El frenado repentino provocó que el camión de carga que circulaba detrás no lograra detenerse a tiempo e impactara directamente contra la caja del tráiler.

El golpe fue de tal magnitud que la caja de la unidad pesada se partió en dos, mientras que el frente del camión terminó estrellándose contra un poste de energía eléctrica, lo que generó un corto circuito en la zona.

Sin víctimas, pero con pérdidas materiales

Autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. La unidad de carga presentó afectaciones severas.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar para asegurar el área, retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación, que se vio parcialmente interrumpida durante varias horas.

Video muestra la magnitud del impacto

El accidente fue captado en video por una usuaria de redes sociales momentos después del impacto. En las imágenes se observa el tráiler completamente destrozado, cables colgando tras el choque contra el poste de luz y la magnitud de los daños provocados por el siniestro.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en horarios de alta carga vehicular, para evitar este tipo de accidentes viales.

