Heladas madrugadas en Guanajuato: Pronostican hasta -5 grados este fin de semana

Pronostican -5 grados en Guanajuato este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este fin de semana heladas durante las madrugadas del sábado y domingo, con temperaturas de hasta -5 grados centígrados en el estado de Guanajuato.

Pronostican hasta -5 grados centígrados en Guanajuato

Meteorólogos mexicanos pronostican para este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, bajas temperaturas durante las madrugadas de estos días en el estado de Guanajuato.

De acuerdo con los expertos, se registrarán de -5 a 0 grados centígrados durante las madrugadas del sábado y domingo en Guanajuato, pero también viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Igual indicaron que el domingo 8 de febrero se podrían dar lluvias aisladas, de 0.1 a cinco milímetros, por lo que al parecer este fin de semana habrá bastante frío, viento y hasta precipitaciones en Guanajuato.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se registrarán bajas temperaturas en Guanajuato?

El Servicio Meteorológico Nacional explica que habrá bajas temperaturas en Guanajuato este fin de semana, de hasta -5 grados centígrados, como efecto de la circulación ciclónica en niveles medios y altos que seguirá interaccionando con un canal de baja presión en el noroeste y occidente del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical.

Y por último agregaron que el domingo y lunes, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente de México, que en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región.

