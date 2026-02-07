Liberan a víctima de secuestro en Salamanca; hay detenidos y un abatido

GENERANDO AUDIO...

Víctima de secuestro es liberada en Salamanca, Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la tarde de este viernes que sus agentes liberaron a una víctima de secuestro. El operativo tuvo lugar en un establecimiento de materiales para la construcción ubicado en la comunidad de Salamanca, dentro del municipio de Juventino Rosas.

Gracias al trabajo estratégico de inteligencia en gabinete y la acción operativa en campo, las autoridades lograron salvaguardar la integridad de la víctima, quien fue liberada en el municipio de Juventino Rosas.

En una acción coordinada, elementos de la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado y la Defensa de México liberaron a la víctima antes de que los secuestradores recibieran pago alguno.

Varios detenidos y un abatido tras operativo

El informe oficial confirma que los agentes detuvieron a varias personas presuntamente ligadas con el secuestro durante el operativo. Asimismo, los elementos policiales abatieron a un agresor.

Por su parte, la Fiscalía del Estado resguarda a la víctima mientras sus peritos e investigadores continúan las indagatorias para esclarecer los hechos. Asimismo, según lo mencionado, darán a conocer más detalles conforme las investigaciones avancen.

