Secuestran a excandidato a la presidencia municipal de Salamanca

GENERANDO AUDIO...

Reportan secuestro de excandidato de Salamanca. Foto: Especial

Autoridades de Salamanca, en el estado de Guanajuato, dieron a conocer que secuestraron al empresario Gerardo Arredondo Hernández, también excandidato a la presidencia de este municipio.

Reportan que secuestraron a excandidato de Salamanca

A través de un comunicado oficial, la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó que secuestraron a Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la presidencial municipal.

De acuerdo con las autoridades locales, el empresario dedicado al ramo de la construcción fue privado de la libertad la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, en la zona sur de Salamanca.

Al denunciarse este hecho, las autoridades desplegaron un operativo conjunto con fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos.

Comunicado del Gobierno de Salamanca.

Por otra parte, señalaron que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones para dar con los responsables y asegurar que se haga justicia.

“La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para abordar este incidente. Se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer la situación y garantizar la seguridad de todos los habitantes de Salamanca”, indicaron en el comunicado.

Por último, hicieron un llamado a la población para que se mantenga informada por medio de los canales oficiales y a colaborar con las autoridades en caso de contar con información sobre los hechos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.