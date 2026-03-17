Investigan doble feminicidio en Huanímaro, Guanajuato

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Fiscalía de Guanajuato investiga doble feminicidio. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que ya comenzaron una investigación por un doble feminicidio ocurrido el pasado sábado 14 de marzo de 2026 en Huanímaro.

Doble feminicidio en el estado de Guanajuato

De acuerdo con la Fiscalía General de Guanajuato (FGE), el pasado sábado 14 de marzo de 2026 se encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes mujeres en el libramiento Huanímaro-Pueblo Nuevo, a la altura del entronque a la deportiva del municipio de Huanímaro.

Según las autoridades estatales, las víctimas perdieron la vida a consecuencia de agresiones producidas con un objeto contundente. Además, aseguraron que ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares.

Ya iniciaron una investigación

Por este caso, la Fiscalía de Guanajuato informó que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, comenzó una carpeta de investigación para esclarecer estos presuntos feminicidios ocurridos el 14 de marzo.

Al respecto, la dependencia guanajuatense indicó que desde el primer momento, agentes de investigación criminal, peritos y ministerios públicos llevaron a cabo diligencias para el procesamiento del lugar, la recolección de indicios y el desarrollo de la investigación que permita esclarecer el caso.

Además, se aseguró que habrá rigor científico y jurídico en las averiguaciones para presentar ante un juez a quien o quienes resulten responsables para que enfrenten la justicia.

Expresaron su solidaridad a los familiares de las víctimas

“Asimismo, la Institución expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y refrenda su compromiso de trabajar con firmeza para que estos hechos se esclarezcan y se garantice el acceso a la justicia”, se lee en un comunicado que compartió la Fiscalía de Guanajuato.

Y por último, señalaron que seguirán informando sobre este caso ocurrido en Huanímaro, “respetando el debido proceso y la dignidad de las víctimas”.

Fueron identificadas como Andrea y Nayeli

De acuerdo con reportes en redes sociales, las víctimas fueron identificadas como Andrea y Nayeli, dos jóvenes originarias de la comunidad de La Lobera, en el municipio de Huanímaro.

Incluso usuarios relataron que las dos fueron asesinadas golpes y que incluso les habrían pasado encima una camioneta, además de que presuntamente presentaban señales de abuso sexual.

Comunicado de la Fiscalía de Guanajuato.

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