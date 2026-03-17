Recuerdan a jóvenes víctimas de masacre en San José de Mendoza a un año del ataque

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Foto: Christian Rendón/UnoTV

A un año de la masacre en la comunidad San José de Mendoza, en Salamanca, Guanajuato, amigos y compañeras del Grupo Juvenil en Misión recordaron con un homenaje religioso a las víctimas. Hasta ahora no ha habido detenidos por el caso y piden justicia para los ocho jóvenes asesinados.

La joven que en ese entonces era novia de Martín, de 17 años, masacrado el domingo 16 de marzo de 2025 en el centro de la comunidad, habló de las noches de ansiedad y angustia que vive desde entonces.

“Ha sido con sentimientos encontrados y muchas preguntas de ¿por qué pasó? ¿por qué estaba en este lugar? O ¿por qué lo hicieron? Noches en las que no puedo dormir, de que te gana la ansiedad y quieres verlo o recordar, ver fotos, los videos que teníamos, los mensajes y ver que ya no van a llegar sus mensajes”

Anónima / exnovia joven asesinado

Desde el anonimato, recordó los planes que tenía Martín: primero acabaría la prepa y luego se iría a Estados Unidos para después casarse. Pero sus sueños se vieron truncados esa noche de balazos. Asegura que la terapia religiosa y la iglesia le ha ayudado a salir adelante.

Otra joven que fue pareja afectiva de Bruno, de 21 años, otra de las víctimas, contó lo doloroso que ha sido su proceso.

“La verdad, ha sido algo muy difícil, siento que a todos nos pegó muy fuerte, a su familia, amigos y a nosotros como grupo también se sintió. Nosotros hemos ido sobrellevando acercándonos mucho a Dios para poder salir de este dolor, de hecho todavía sigue doliendo”

Anónima / exnovia joven asesinado

Este lunes, familiares y amigos sacaron algunas de sus prendas, playeras de futbol, sombreros, camisas norteñas y gorras para recordarlos con una oración y una procesión.

“Que ruede el balón por la paz”, se lee en un mural que pintaron en la comunidad para recordarlos.

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