Otro error: entregan cuerpos equivocados en Guanajuato y los despiden

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Otra vez entregan cuerpos equivocados en Guanajuato. Foto: Getty Images.

Luego de que el titular de la Fiscalía General de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, reconociera ante diputados locales la entrega errónea del cuerpo de un chico de 17 años, la dependencia ha dado a conocer otro error al entregar cuerpos equivocados tras un accidente, por lo que también se han anunciado despidos de funcionarios.

Fiscalía de Guanajuato entrega otra vez cuerpos equivocados

La Fiscalía de Guanajuato informó este pasado domingo 15 de marzo de 2026, a través de una tarjeta informativa, que ha comenzado una nueva investigación después de detectar otras irregularidades al entregar cuerpos equivocados.

Pero también esta dependencia del estado dio a conocer que por estos errores, servidores públicos involucrados fueron separados de sus funciones.

Otro caso de entrega de cuerpos equivocados en Guanajuato

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, familiares de víctimas de un accidente vial que ocurrió el pasado jueves 12 de marzo de 2026, en la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz, realizaron señalamientos de una presunta entrega de cuerpos equivocados.

Por esta razón, la dependencia estatal señala que actuó de manera inmediata para esclarecer los hechos, pues desde el momento en que tuvieron conocimiento de estas presuntas irregularidades en la entrega de los cuerpos realizada tras las necropsias practicadas en el Servicio Médico Forense, iniciaron de oficio una investigación en dos vías: administrativa y penal, “con el objetivo de determinar con total claridad las responsabilidades que correspondan”.

Separan de su cargo a funcionarios por la nueva equivocación

Por esta nueva equivocación, la Fiscalía de Guanajuato informó también que, como medida preventiva y para garantizar la transparencia de las indagatorias, ordenaron la separación inmediata de sus funciones de aquellos servidores públicos que estuvieron involucrados en el proceso, “mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”.

“La Institución no tolerará ninguna actuación que contravenga los protocolos, la legalidad o el trato digno que merecen las víctimas y sus familias. En consecuencia, cualquier conducta irregular será investigada con rigor y sancionada conforme a la ley”, se lee en la tarjeta informativa de la dependencia guanajuatense.

Ya para acabar, la Fiscalía de Guanajuato dijo que “refrenda su compromiso con la verdad, la legalidad y la justicia”, así como con una actuación institucional “transparente, sensible y responsable frente a las víctimas”.

Y también aseguraron que mantendrán informada la ciudadanía sobre este caso, conforme lo permita la investigación, “reiterando que ninguna irregularidad quedará sin esclarecer ni sin consecuencias”.

Comunicado de la Fiscalía de Guanajuato sobre el otro error al entregar cuerpos.

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