INAH toma posesión de zona arqueológica Cañada de la Virgen en Guanajuato

Toman posesión de zona arqueológica en Guanajuato. Foto: INAH.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dieron a conocer que oficialmente tomaron posesión de una zona arqueológica en la Cañada de la Virgen, en el estado de Guanajuato, la cual cuenta con importante patrimonio histórico.

Toma posesión el INAH de zona arqueológica en Guanajuato

De acuerdo con el INAH, tomaron posesión de un predio ubicado dentro de la Zona de Monumentos Arqueológicos Cañada de la Virgen, siguiendo un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que determinó su expropiación.

Esto con el propósito de fortalecer la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico del sitio.

“Con ello, se recupera un espacio patrimonial para beneficio de la población, al permitir mejores condiciones para conocer la historia y los vestigios que dejaron los antepasados y fortalecer la difusión del patrimonio cultural de la Nación”, indicaron en un comunicado.

Además, señalaron que con esto se contribuye a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a conservar su patrimonio, tradiciones y lugares sagrados, conforme a lo previsto en el artículo 2º constitucional, en el marco de la causa de utilidad pública vinculada a la salvaguarda de bienes arqueológicos.

La zona arqueológica están en Cañada de la Virgen. Foto: INAH.

¿Qué hay en esta zona arqueológica de Cañada de la Virgen?

Al tomar posesión de la zona arqueológica que está en Cañada de la Virgen, Guanajuato, expertos del INAH recorrieron el sitio para revisar condiciones y definir medidas de operación, como señalización y acciones de seguridad orientadas a una visita y manejo ordenado del área.

Sobre lo que hay en este lugar, el instituto explicó que se trata de un asentamiento prehispánico de origen multiétnico, con un trazo ceremonial asociado a observaciones astronómicas.

Por último, indicaron que hay un conjunto de estructuras importantes, por lo que son materia de estudio. Sí, complejos arquitectónicos, montículos, plataformas, conjuntos habitacionales y áreas de actividad que todavía no son exploradas en su totalidad.

