SEP confirma megapuente escolar para educación básica en Guanajuato

Megapuente escolar en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los estudiantes de educación básica en Guanajuato podrán disfrutar de un megapuente escolar a finales de enero y principios de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El periodo de sustento abarcará al menos de cuatro días consecutivos, lo que permitirá una pausa en las actividades académicas para alumnos de preescolar, primaria y secundaría en la entidad.

Viernes 30 de enero no habrá clases por Consejo Técnico Escolar

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el viernes 30 de enero de 2026 no habrá clases para estudiantes de educación básica debido a la realización de la primera sesión del Consejo técnico Escolar (CTE)

Durante estas jornadas, el personal docente participa en actividades administrativas y de planeación, por lo que se suspenden las clases para los alumnos de todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Lunes 2 de febrero también será día de asueto

Además, del viernes 30 de enero, el lunes 2 de febrero del 2026 también se contempla como día de suspensión de labores escolares, de acuerdo con lo establecido por la SEP y la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La suspensión corresponde a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que históricamente ocurrió el 5 de febrero de 1917. No obstante, la SEP determinó que el descanso obligatorio se recorra al lunes 2 de febrero.

Ese día también coincide con la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria.

¿Por qué no se suspenderán clases el 5 de febrero?

Aunque la Constitución Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1917, el calendario escolar 2025-2026 indica que la suspensión oficial de clases se realizará el lunes 2 de febrero y no el jueves 5.

Sin embargo, el jueves 5 de febrero de 2026, las escuelas de educación básica en Guanajuato realizarán actividades de reflexión y conmemoración por esta fecha histórica, sin que ello implique la suspensión de clases.

Otros días de asueto en el ciclo escolar 2025-2026

Además del megapuente de enero y febrero, el calendario escolar de la SEP contempla otros días de suspensión de actividades para alumnos y docentes en Guanajuato:

2 de febrero: Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana

Suspensión por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 4 de mayo: Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla

Suspensión por la conmemoración del 5 de mayo, Batalla de Puebla 15 de mayo: Día del Maestro

Estos descansos forman parte del calendario oficial establecido por la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

