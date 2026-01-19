Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato: nuevas fechas de registro y depósitos

GENERANDO AUDIO...

Gobernadora de Guanajuato. Foto: @LibiaDenisse

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó este lunes que el programa social Tarjeta Rosa continuará en 2026 y entrará en una segunda etapa, la cual contempla modificaciones en el proceso de registro, el calendario de entrega y las características del apoyo económico dirigido a mujeres en la entidad.

Durante el informe presentado, la mandataria estatal explicó que esta nueva fase del programa busca mantener el respaldo económico a las beneficiarias, además de mejorar los mecanismos de entrega y operación de la Tarjeta Rosa. En su mensaje, indicó que el informe detalla los alcances del programa y los pasos que deberán seguir las mujeres interesadas para acceder al apoyo durante el próximo año.

Tarjeta Rosa se mantiene en 2026

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Guanajuato, la Tarjeta Rosa continuará vigente en 2026 bajo los siguientes criterios generales: estará dirigida a mujeres de 25 a 45 años y contemplará dos entregas económicas al año, cada una por un monto de 3 mil pesos. Los depósitos están programados para realizarse en los meses de junio y noviembre.

La tarjeta actual perderá validez, si tienes dinero aún resguardado en la tarjeta, tendrás hasta el 31 de enero para poder sacarlo, de lo contario, el dinero se perderá.

Requisitos para recibir la Tarjeta Rosa

Según el informe presentado, para la entrega de la nueva Tarjeta Rosa las beneficiarias deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la siguiente documentación:

Teléfono celular

Identificación oficial (INE) física y vigente

Acta de nacimiento de la hija o hijo registrado

Comprobante de domicilio, únicamente para confirmación de datos

Copia del INE del beneficiario designado

Características de la nueva Tarjeta Rosa

El Gobierno estatal detalló que la nueva Tarjeta Rosa contará con cambios en su funcionamiento. Entre sus principales características se encuentra que estará bancarizada, contará con un NIP personal y tendrá un proceso de activación más simple en comparación con etapas anteriores del programa.

Beneficios adicionales del programa

Además del apoyo económico semestral, el programa Tarjeta Rosa contempla beneficios adicionales para las beneficiarias, entre los que se incluyen asistencia dental, asistencia nutricional, asistencia vial y funeraria, servicio de médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

Calendario del proceso para 2026

El informe presentado detalla que el proceso para acceder a la Tarjeta Rosa en 2026 se desarrollará de la siguiente manera: durante febrero y marzo se realizará el registro o reinscripción a través de la aplicación oficial; en abril y mayo se llevará a cabo la entrega de la nueva tarjeta; en junio se efectuará el primer depósito semestral de 3 mil pesos y en noviembre se realizará el segundo depósito por el mismo monto.

El Gobierno de Guanajuato señaló que la información completa sobre la segunda etapa del programa se dio a conocer durante el informe presentado este lunes.

