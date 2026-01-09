Explosión de toma clandestina deja al menos una persona herida en Villagrán, Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

En el municipio de Villagrán, Guanajuato, explotó una toma clandestina que se encontraba al interior de un domicilio muy cerca del Centro Histórico de la localidad. La explosión pudo ser vista en municipios cercanos como Cortazar y Celaya.

Hasta el momento se tiene registrada una persona herida, así como la evacuación de habitantes de al menos cuatro calles a la redonda, según confirmó la alcaldesa Cinthia Guadalupe Teniente.

Mientras que, debido a la explosión, se han presentado crisis nerviosas en pacientes que se encontraban internados en un sanatorio ubicado a espaldas del lugar del siniestro.

Según reportes, al lugar llegaron bomberos de al menos 5 municipios cercanos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.