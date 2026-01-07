Feria de León 2026 del 9 de enero al 4 de febrero: ¿cómo obtener boletos?
La Feria de León 2026 se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero en la ciudad de León, consolidándose como uno de los eventos más importantes del país por su oferta de espectáculos, juegos mecánicos, exposiciones ganaderas, actividades culturales y conciertos en el Foro principal.
¿Cómo conseguir boletos?
El boleto de entrada a la Feria León 2026 tiene un costo de 15 pesos.
Los accesos para los conciertos y presentaciones gratuitas del Foro de la Gente presentado por Mazda se liberan de forma progresiva en el sitio oficial feriadeleon.mx/FEL26/foro-gente.
Para obtenerlos, es necesario ingresar al portal de la feria, seleccionar el foro, elegir la fecha del evento y dar clic en “Línea Cero”. El sistema dirige a la plataforma Ticket One, donde se solicita un prerregistro con datos personales y su validación vía correo electrónico y WhatsApp.
Una vez completado el registro, el usuario debe regresar al sitio oficial para ingresar a la fila virtual y finalizar la obtención de los boletos.
Cabe destacar que, de acuerdo con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, los días 9 y 20 de enero, la entrada a la feria será gratis.
¿Qué incluye la Feria de León?
Con el boleto de entrada, los asistentes podrán disfrutar de:
- Acceso al recinto ferial
- Exposiciones comerciales y artesanales
- Eventos culturales y familiares
- Área de juegos mecánicos (con costos adicionales según el juego)
- Conciertos incluidos en el Foro del Pueblo, según programación
Las autoridades invitan a seguir las redes oficiales de la Feria de León para conocer la cartelera completa, horarios, precios actualizados y recomendaciones de seguridad.
