Vinculan a proceso a responsables de masacre en Salamanca

| 14:35 | Sergio Ortiz | Uno TV
Vinculan a proceso a los responsables de la masacre en Salamanca.
Vinculan a proceso a los responsables de la masacre en Salamanca. Foto: Getty.

Autoridades estatales del Gobierno de Guanajuato dieron a conocer que las tres personas detenidas por la masacre en un campo de futbol en Salamanca, fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio.

Detenidos siguen bajo la custodia de la FGR

Además de darse a conocer que los tres detenidos por la masacre en Salamanca fueron vinculados a proceso, también se informó que siguen bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se confirmó también el aseguramiento de, al menos, tres unidades automotores y armamento que fue utilizado en el brutal ataque.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque se registró poco antes de las 17:30 horas del domingo 25 de enero, cuando hombres armados arribaron al campo de futbol de Loma de Flores y abrieron fuego contra las personas que presenciaban el partido.

La principal línea de investigación es el ajuste de cuentas entre el Cartel Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

