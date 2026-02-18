Ataque armado deja un muerto y 8 niños heridos en parque de San Francisco del Rincón

GENERANDO AUDIO...

Balas en el suelo. Foto: Getty Images /ilustrativa

Una persona de 36 años murió y varias personas resultaron lesionadas —en su mayoría, niñas y niños— tras un ataque con armas de fuego ocurrido en un parque público de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de San Francisco del Rincón, ocho menores de edad resultaron heridos; tres ya fueron dados de alta y cinco continúan recibiendo atención médica especializada, todos reportados fuera de peligro.

Las autoridades municipales condenaron el hecho y expresaron sus condolencias a la familia de la víctima, al subrayar que no existe justificación para un acto de violencia en un espacio de convivencia familiar.

El comunicado señala que desde el primer momento corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia atendieron la situación y aseguraron la zona. Asimismo, se mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

El ayuntamiento informó que reforzará las acciones operativas, la vigilancia y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población, además de llamar a la ciudadanía a denunciar y no normalizar la violencia.

¿Qué dijo la gobernadora de Guanajuato?

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó los hechos violentos ocurridos la noche del martes en San Francisco del Rincón, donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos.

A través de su cuenta de X, la mandataria estatal informó que desde el primer momento instruyó a las áreas de seguridad y salud para brindar atención médica inmediata, así como acompañamiento integral a las familias afectadas.

También señaló que el Gobierno estatal trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

La gobernadora adelantó que en las próximas horas sostendrá una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad para dar seguimiento puntual al caso y reforzar las acciones en la zona.

Finalmente, aseguró que en Guanajuato “no se normaliza la violencia, y mucho menos cuando vulnera a la niñez”, y reiteró que las familias afectadas no están solas y que se actuará con firmeza y responsabilidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento