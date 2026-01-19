Guanajuato impulsa su promoción global con el lanzamiento de su marca turística en Madrid

GENERANDO AUDIO...

Guanajuato presenta marca turística en Madrid, España. Foto: Uno Tv

El Gobierno del Estado de Guanajuato presentó en Madrid su nueva marca turística como parte de su agenda previa a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con el objetivo de proyectar a la entidad a nivel internacional y fortalecer su posicionamiento turístico en mercados estratégicos.

“Guanajuato abre nuevos caminos”, la nueva estrategia de promoción

“Guanajuato abre nuevos caminos” marca el inicio de una estrategia de promoción global orientada a mostrar la riqueza histórica, cultural, gastronómica y arqueológica del estado. La presentación se realizó en la capital española y fue transmitida en vivo de manera simultánea en la Ciudad de México y en León, Guanajuato.

Participación de municipios guanajuatenses

Durante el evento en Madrid participó una comitiva de municipios integrada por León, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, San Luis de la Paz, Yuriria, Comonfort, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Dolores Hidalgo, como parte del esfuerzo conjunto para impulsar la promoción turística del estado.

Mensaje de la gobernadora desde España

Desde la capital española, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo destacó que el lanzamiento de la marca representa una invitación abierta a recorrer los caminos de Guanajuato, al subrayar que se trata de un territorio donde cada ruta, pueblo y rostro tiene una historia que merece compartirse con el mundo.

La mandataria estatal señaló que la nueva marca surge del orgullo por la historia, la esencia y la identidad guanajuatense, y recordó que en Guanajuato inició la historia de México, donde la libertad se escribió con valentía y donde arquitectura, música, gastronomía y tradiciones se han preservado y transmitido por generaciones, en convivencia con una visión contemporánea e innovadora.

España, mercado clave para Guanajuato

La gobernadora destacó la importancia de España como un vínculo estratégico para Guanajuato en los ámbitos turístico, cultural e histórico, al tratarse de uno de los principales mercados internacionales para la entidad. Señaló que la presentación en Madrid, previa a las actividades de FITUR 2026, busca fortalecer esa relación y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Presentación simultánea en León

En León, Guanajuato, la develación de la marca contó con la presencia de Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León; Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno del estado; Cristina Villaseñor, titular de la Secretaría de Economía, así como representantes de dependencias estatales y municipales, del sector empresarial y del público en general. El acto se llevó a cabo en la Calzada de los Héroes, en el Centro Histórico de la ciudad.

