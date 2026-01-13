GENERANDO AUDIO...

Se lanza convocatoria “Creemos en Ti” en Guanajuato. Foto:@tupuedesgente

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico en comunidades con mayores retos sociales, el Gobierno de la Gente, a través de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, lanzó la convocatoria del programa “Creemos en Ti”, dirigida a emprendedores de municipios del sureste del estado.

Ésta es la primera convocatoria del año 2026 del programa, que busca impulsar proyectos productivos en su etapa inicial mediante un apoyo económico inicial de 7 mil pesos, además de acompañamiento y capacitación.

Municipios donde aplica la convocatoria

De acuerdo con la directora general de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, Ivon Padilla Hernández, en esta etapa la convocatoria está dirigida a habitantes de los municipios de:

Tarimoro

Salvatierra

Santiago Maravatío

Jaral del Progreso

La funcionaria explicó que el programa forma parte de la estrategia del desarrollo incluyente, impulsada por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfocada en generar oportunidades económicas en zonas rurales y comunidades con vulnerabilidad de ingresos.

¿Quién puede participar en “Creemos en Ti”?

El programa está dirigido principalmente a personas que residen en zonas rurales o que enfrenten condiciones de vulnerabilidad económica, entre ellas:

Mujeres de 18 a 59 años

Jóvenes de 18 a 30 años

Hombres mayores de edad

Las y los interesados deben encontrarse en la etapa inicial de un proyecto emprendedor o requerir un impulso económico para arrancar o consolidar un pequeño negocio.

Fechas clave de la convocatoria

La convocatoria del programa “Creemos en Ti” estará abierta del 12 al 16 de enero de 2026, por lo que las personas interesadas deberán realizar su registro dentro de ese periodo.

Requisitos para el registro

Para participar, las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes pasos:

Realizar un prerregistro electrónico

Asistir y concluir en su totalidad el Taller Inicial del Emprendedor

Presentar un proyecto productivo viable

La asistencia al taller es el primer requisito indispensable para inicial el proceso de solicitud del apoyo.

¿Cómo realizar el registro?

El registro se realiza a través del sitio oficial del programa:

Ingresar a www.creemosenti.com

Llenar el formulario con los datos solicitados

Esperar la notificación de confirmación y el folio de registro

Asistir al Taller Inicial del Emprendedor

Acompañamiento y capacitación

La directora general de la financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato destacó que el apoyo económico es considerado una semilla de arranque, ya que las y los beneficiarios también recibirán acompañamiento y capacitación para fortalecer la viabilidad de sus proyectos productivos.

La convocatoria también será difundida en la página web de la dependencia y en sus redes sociales oficiales, identificadas como @tupuedesgente.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar creemosenti.com o comunicarse al teléfono 477 148 12 42.

