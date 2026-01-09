Feria León 2026 amplía horarios de transporte, habrá salidas nocturnas y rutas especiales

Con motivo de la Feria de León 2026, que inicia este 9 de enero, el municipio de León, Guanajuato, anunció ajustes especiales al sistema de transporte público, con ampliación de horarios, habilitación de rutas alimentadoras y corridas extraordinarias durante los días de mayor afluencia.

De acuerdo con la Dirección General de Movilidad, el servicio especial operará del 9 de enero al 4 de febrero, principalmente viernes, sábados, domingos y días festivos, incluidos el 20 de enero y el 2 de febrero, cuando se activarán los últimos despachos nocturnos desde terminales estratégicas.

Paradero Poliforum, eje principal del operativo

El Paradero Poliforum funcionará como el principal nodo de salida para los asistentes a la Feria de León 2026. Su horario regular será de lunes a jueves de 5:50 a 22:40 horas, mientras que viernes, fines de semana y días festivos extenderá operaciones hasta las 23:50 horas.

Para mejorar el flujo de usuarios, el acceso Oriente será únicamente de entrada, mientras que el acceso Poniente operará sólo para salida. Personal de Movilidad estará presente para orientar a los pasajeros y agilizar el abordaje.

En este punto darán servicio las rutas troncales 01, 04, E-04, 07, E-07 y 08, mientras que la línea 06 operará desde el paradero Españita. Además, el servicio exprés E-07 reforzará su operación sábados, domingos y el 2 de febrero, con salidas cada 30 minutos a partir de las 18:00 horas.

Rutas nocturnas y corridas extraordinarias

Uno de los puntos clave del operativo será la habilitación de salidas especiales nocturnas para quienes permanezcan hasta el cierre de actividades. Las rutas alimentadoras A-31, A-35, A-45 Ote, A-81, A-82 y la auxiliar X-73 contarán con dos salidas adicionales, programadas a las 23:45 y 00:20 horas, siendo esta el último despacho oficial.

De manera simultánea, las terminales Delta, San Juan Bosco, San Jerónimo y Maravillas ofrecerán corridas extraordinarias, con recorridos especiales desde las siguientes rutas, según información oficial:

  • Terminal Delta: A-35, A-66, A-71, A-44, A-93, A-96, A-45 Ote, A-48, A-74, A-89, A-90, A-59, A-80, X-36 y X-73
  • Terminal San Jerónimo: A-02, A-02 R, A-42, A-42 R, A-19, A-26, A-21, A-85, A-85 R, A-39, A-68 y A-69
  • Terminal San Juan Bosco: A-01, A-03, A-31, A-91, A-95, A-32, A-60, A-60 R, A-65, A-75, A-61, A-81, A-82 y A-92
  • Terminal Maravillas: A-24, A-25, A-27 y A-94

Ajustes en paraderos y cierres nocturnos

A partir de las 22:40 horas, se cerrarán temporalmente algunos paraderos para concentrar la operación en puntos estratégicos. Entre los paraderos que dejarán de operar se encuentran Manzanares, Zona Piel, Expiatorio, Insurgentes y Los Gómez.

No obstante, sobre los bulevares Francisco Villa y Venustiano Carranza, las rutas 07 y 08 continuarán brindando servicio en paradas tradicionales, con el fin de no afectar a los usuarios de estas zonas.

